Билеты на культурные мероприятия могут получить псковичи после прохождения диспансеризации
Билеты на культурные мероприятия могут получить псковичи после прохождения диспансеризации, сообщили ПАИ в Псковской городской поликлинике.
Среди тех, кто успешно прошел диспансеризацию, будут разыграны билеты в планетарий и на другие концерты.
«Забота о своем здоровье может принести вам не только радость благополучия, но и возможность окунуться в мир увлекательных событий», – подчеркнули в медучреждении.
Напомним, диспансеризация проводится в рамках президентского национального проекта «Здравоохранение».
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