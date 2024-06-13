Билеты на культурные мероприятия могут получить псковичи после прохождения диспансеризации

10:16, 13 июня 2024, ПАИ

Билеты на культурные мероприятия могут получить псковичи после прохождения диспансеризации, сообщили ПАИ в Псковской городской поликлинике.

Среди тех, кто успешно прошел диспансеризацию, будут разыграны билеты в планетарий и на другие концерты.

«Забота о своем здоровье может принести вам не только радость благополучия, но и возможность окунуться в мир увлекательных событий», – подчеркнули в медучреждении.

Напомним, диспансеризация проводится в рамках президентского национального проекта «Здравоохранение».