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Культура

Выставка «Псковские рифмы» откроется в Пскове

Выставка фотографий Александра Павлова «Псковские рифмы» откроется в Центральной городской библиотеке Пскова в 17:00 14 июня. Она будет работать до 12 июля. Об этом сообщает Центр туризма и творческих индустрий Пскова.

Выставка «Псковские рифмы» откроется в Пскове. Фото: Центр туризма и творческих индустрий Пскова

«Фотографии Александра Павлова сродни визуальной поэзии, они изящны и призрачны, они рифмуются друг с другом, совпадают и перекликаются. Они, как отражения, точны и убедительны, поскольку повторяют и множат свет и цвет. Зачаровывает отражение ветки на стене белокаменных псковских палат, храма в ночном небе или «плывущих по небу берез», – рассказали организаторы.

Всего в экспозиции 25 работ. В каждой из них отражаются святыни и древности Пскова, природа и заповедные места.

Центральная городская библиотека находится на улице Конной, 6.

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