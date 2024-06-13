Дополнительные выборы депутата ПГД по округу №5 планируется назначить на 8 сентября

10:33, 13 июня 2024, ПАИ

Заседание комитета по правовым вопросам и развитию местного самоуправления Псковской городской Думы состоялось в четверг, 13 июня, под председательством Константина Болотина. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Думы.

Депутаты рассмотрели вопрос о назначении даты дополнительных выборов депутата Псковской городской Думы седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №5. После обсуждения они проголосовали за предложение назначить дополнительные выборы на 8 сентября 2024 года.

Также в повестке дня были вопросы об установлении границ территорий, на которых осуществляются территориальные общественные самоуправления «Улица Советской Армии, 49» и «Улица Гоголя, 1». Проекты соответствующих решений ПГД были подготовлены на основании обращений инициативных групп граждан.