В Пскове двое заключённых попросили помилования

10:37, 13 июня 2024, ПАИ

Заседание комиссии по вопросам помилования прошло в Пскове под председательством врио руководителя аппарата правительства Псковской области Андрея Вьюнова, сообщил ПАИ региональный уполномоченный по правам человека Дмитрий Шахов, который также принял участие в заседании комиссии.

Прошения о помиловании подали двое местных граждан, которые отбывают наказания за совершение уголовных преступлений. Ввиду примерного поведения осуждённых пенитенциарное ведомство предложило поддержать обращения.

После рассмотрения и обсуждения каждого из ходатайств прошение одного осуждённого поддержали, а второму отказали. Документы направят в администрацию президента России Владимира Путина, который примет окончательное решение по прошениям.

В этом году Владимир Путин поддержал ряд прошений и принял указ о помиловании осуждённых, отбывающих наказания в Псковской области, отметил Дмитрий Шахов.