В Пскове двое заключённых попросили помилования
Заседание комиссии по вопросам помилования прошло в Пскове под председательством врио руководителя аппарата правительства Псковской области Андрея Вьюнова, сообщил ПАИ региональный уполномоченный по правам человека Дмитрий Шахов, который также принял участие в заседании комиссии.
Прошения о помиловании подали двое местных граждан, которые отбывают наказания за совершение уголовных преступлений. Ввиду примерного поведения осуждённых пенитенциарное ведомство предложило поддержать обращения.
После рассмотрения и обсуждения каждого из ходатайств прошение одного осуждённого поддержали, а второму отказали. Документы направят в администрацию президента России Владимира Путина, который примет окончательное решение по прошениям.
В этом году Владимир Путин поддержал ряд прошений и принял указ о помиловании осуждённых, отбывающих наказания в Псковской области, отметил Дмитрий Шахов.
Дмитрий Шахов и Игорь Дитрих приняли участие в обсуждении доклада федерального омбудсмена в Госдуме