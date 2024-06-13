Шесть с половиной лет колонии получил житель Порховского района за попытку зарезать собутыльника

11:16, 13 июня 2024, ПАИ

Шесть с половиной лет колонии получил 39-летний житель Порховского района за попытку зарезать собутыльника. Об этом ПАИ сообщили в прокуратуре муниципалитета.

1 июня прошлого года во время распития спиртных напитков в деревне Нестрино Порховского района обвиняемый нанес своему знакомому не менее 11 ножевых ранений. Когда нож сломался, преступник нашел в доме другой и продолжил наносить удары. Убить собутыльника мужчине помешала соседка.

Приговором Порховского районного суда он признан виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 и ч. 1 ст. 105 УК РФ. С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил подсудимому наказание в виде 6 лет 6 месяцев лишения свободы. Отбывать назначенный срок виновному предстоит в исправительной колонии строгого режима.