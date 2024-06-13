Выставка «В сиянии Андреевского флага» откроется в Изборске 14 июня

12:03, 13 июня 2024, ПАИ

Выставка «В сиянии Андреевского флага», посвящённая 320-летию победы войск Петра Великого на реке Омовже, откроется в Изборске 14 июня, сообщили ПАИ в пресс-службе музея-заповедника.

Выставочный проект создан совместно с общественной организацией «Санкт-Петербургское Морское собрание» и Центральным военно-морским музеем имени императора Петра Великого.

Название выставки неразрывно связано с историей нашего Отечества: 11 декабря 1699 года царь всея Руси Пётр I учредил Андреевский флаг в качестве главного боевого знамени Российского военно-морского флота. Флаг представлял собой белое полотно с перечеркнутыми по диагонали голубыми линиями и считался главным символом чести и мужества военных моряков. Название флага отсылает к христианским истокам: по преданию, на диагональном кресте был распят первый ученик Иисуса Христа, небесный покровитель России Андрей Первозванный.

Флагу с Андреевским крестом придавалось символическое значение выхода России к четырём морям – Белому, Балтийскому, Азовскому и Каспийскому. Флаг показывал стремление России контролировать эти четыре моря. Первым масштабным военным конфликтом, где Россия активно использовала флот, стала Северная война за выход к Балтийскому морю.

«После триумфа в Северной войне на древней Изборской земле почти на двести лет наступило мирное время. Мы гордимся военными победами нашего народа и выставкой «В сиянии Андреевского флага. К 320-летию победы войск Петра Великого при Омовже» с глубоким уважением вспоминаем и почитаем славные подвиги русских моряков», – подчеркнули в пресс-службе музея.

Выставка будет работать в усадьбе купца Белянина на улице Печорской, 39 до 15 сентября.