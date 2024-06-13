14 команд разыграют титул чемпиона Псковской области по футболу

12:06, 13 июня 2024, ПАИ

14 команд разыграют титул чемпиона Псковской области по футболу среди взрослых команд. Соревнования стартуют 22 июня, сообщили ПАИ в Федерации футбола Псковской области.

Соревнованиях пройдут в три этапа. На групповом этапе команды, разделённые на две группы по территориальному признаку, сыграют каждый с каждым в два круга. В полуфинале команды, занявшие в группах вторые и третьи места, сыграют серию из двух матчей для определения участников «Финала четырёх», в котором также сыграют победители первого этапа.

В зоне «Север» путёвки в финал разыграют «Псков», «Стрела» (Псков), «Синие Стрелы» (Псковский район), «Чайка» (Гдов), «Легион» (Дедовичи), «Локомотив» (Дно), «Шелонь» (Порхов). В зоне «Юг» сыграют «Экспресс» (Великие Луки), «Невель», «Опочка», «Сокол» (Новосокольники), «Фортуна» (Новоржев), «Стрела» (Локня) и «Острович» (Остров).

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