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Общество

Награды Собрания вручил медикам Игорь Дитрих накануне профессионального праздника

В преддверии Дня медицинского работника вице-спикер, председатель комитета по труду и социальной политике Игорь Дитрих вручил врачам государственных медучреждений награды Псковского областного Собрания депутатов. Встреча прошла в региональном парламенте, сообщили ПАИ в пресс-службе областного Собрания.

  • Награды Собрания вручил медикам Игорь Дитрих накануне профессионального праздника
    Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов
  • Награды Собрания вручил медикам Игорь Дитрих накануне профессионального праздника
    Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов
  • Награды Собрания вручил медикам Игорь Дитрих накануне профессионального праздника
    Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов
  • Награды Собрания вручил медикам Игорь Дитрих накануне профессионального праздника
    Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов
  • Награды Собрания вручил медикам Игорь Дитрих накануне профессионального праздника
    Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов
  • Награды Собрания вручил медикам Игорь Дитрих накануне профессионального праздника
    Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов
  • Награды Собрания вручил медикам Игорь Дитрих накануне профессионального праздника
    Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

«Уважаемые коллеги и друзья, в скромной, но торжественной обстановке в преддверии профессионального праздника хотелось бы поздравить каждого из вас и ваши коллективы и по поручению спикера Александра Котова вручить награды областного Собрания. Для меня это большая честь», – обратился к медикам Игорь Дитрих, сам проработавший в региональной сфере здравоохранения более 30 лет.

Главный врач Кожно-венерологического диспансера Псковской области Наталья Майорова удостоена благодарности Псковского областного Собрания депутатов, врач-дерматолог Елена Луценко награждена почётной грамотой Псковского областного Собрания депутатов. Главному врачу Псковского областного клинического онкологического диспансера Александру Юрову также вручена благодарность Собрания.

«Передавайте самые добрые слова вашим чудесным докторам», – попросил главврачей Игорь Дитрих, отметив, что из-за рабочего графика не всем удостоенным наград медикам удалось вручить их в торжественной обстановке.

14 июня состоится ещё одна церемония награждения – вице-спикер Игорь Дитрих вручит награды законодательного органа сотрудникам Псковской областной клинической больницы.

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