Скончался лётчик-космонавт СССР Вячеслав Зудов

11:59, 13 июня 2024, ПАИ

12 июня на 83-году жизни скончался Герой Советского Союза, лётчик-космонавт Вячеслав Зудов, сообщает Роскосмос.

В 1976 году его космический корабль «Союз-23» совершил единственную в истории отечественной космонавтики нештатную посадку на воду в озере Тенгиз в двух километрах от берега. Экипаж не мог покинуть космический корабль, так как парашют, который не отстрелился, пропитался водой и перевернул летательный аппарат. В условиях метели пилотов спасали несколько часов.

Вячеслава Зудова наградили медалью «Золотая Звезда» Героя Советского Союза и орденом Ленина за проявленные мужество и героизм. В 2011 году ему вручили медаль «За заслуги в освоении космоса».

Церемония прощания с Вячеславом Зудовым состоится 14 июня в 13:00 на Федеральном военном мемориальном кладбище Министерства обороны РФ в Мытищах.