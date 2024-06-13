Семь великолучан примут участие в чемпионате и первенстве России по кикбоксингу

12:12, 13 июня 2024, ПАИ

Великолучане, воспитанники спортшколы «Экспресс», примут участие в чемпионате и первенстве России по кикбоксингу среди студентов и школьников. Соревнования пройдут в Московской области с 13 по 16 июня, сообщил корреспонденту ПАИ тренер команды Сергей Москалёв.

Награды соревнований разыграют в дисциплинах «поинтфайтинг», «сольные композиции», «фулл-контакт» и «лайт-контакт».

Псковскую область на состязаниях представят великолучане Максим Волченков, Виктория Табанакова, Илья Семёнов, Елизавета Шуднева, Даниил Речкин, Артём Шедченков и Николай Ершов.

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