Хор Московского Сретенского монастыря выступит на всероссийском фестивале в Пскове

12:37, 13 июня 2024, ПАИ

Хор Московского Сретенского монастыря станет участником Всероссийского хорового фестиваля им. М. Ф. Гривского. Об этом ПАИ сообщили в Театрально-концертной дирекции Псковской области.

15 июня в Псковском кремле коллектив представит псковичам и гостям города свою музыкальную программу.

«Современный состав хора формировался с начала 90-х годов из молодых мужчин, для которых Сретенский хор – это не только собрание профессионалов экстра-класса, но и прообраз братства по Духу, где вера в Бога, служение Матери Церкви и родной стране, ответственность, мужественность и надежность – основные ценности», – отметили в ТКД.

Начало в 19:00. Вход свободный.

Фестиваль проходит при поддержке Министерства культуры РФ, правительства Псковской области.

Ранее сообщалось, что в Псковском кремле уже начался монтаж сцены для проведения Всероссийского хорового фестиваля имени М. Ф. Гривского.

Хоровой фестиваль пройдёт с 14 по 16 июня. В нём примут участие коллективы из Москвы, Омска, Пскова и Великих Лук. Программу мероприятия можно посмотреть по ссылке.