Хор Московского Сретенского монастыря выступит на всероссийском фестивале в Пскове
Хор Московского Сретенского монастыря станет участником Всероссийского хорового фестиваля им. М. Ф. Гривского. Об этом ПАИ сообщили в Театрально-концертной дирекции Псковской области.
15 июня в Псковском кремле коллектив представит псковичам и гостям города свою музыкальную программу.
«Современный состав хора формировался с начала 90-х годов из молодых мужчин, для которых Сретенский хор – это не только собрание профессионалов экстра-класса, но и прообраз братства по Духу, где вера в Бога, служение Матери Церкви и родной стране, ответственность, мужественность и надежность – основные ценности», – отметили в ТКД.
Начало в 19:00. Вход свободный.
Фестиваль проходит при поддержке Министерства культуры РФ, правительства Псковской области.
Ранее сообщалось, что в Псковском кремле уже начался монтаж сцены для проведения Всероссийского хорового фестиваля имени М. Ф. Гривского.
Хоровой фестиваль пройдёт с 14 по 16 июня. В нём примут участие коллективы из Москвы, Омска, Пскова и Великих Лук. Программу мероприятия можно посмотреть по ссылке.
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