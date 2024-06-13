Часть улицы Некрасова перекроют в Пскове с 24 июня

13:05, 13 июня 2024, ПАИ

Движение транспорта временно ограничат на участке по улице Некрасова от здания № 23а до здания № 23 и на участке от здания № 24 до здания № 26 с 24 июня по 5 июля. Соответствующее постановление, подписанное главой города Борисом Елкиным, опубликовано на сайте нормативных правовых актов региона.

В качестве объезда псковичи могут использовать улицу Гоголя, Комсомольский переулок, улицы Советскую, Ленина, Пушкина и Карла Маркса.

Ограничение вводят для обеспечения безопасности дорожного движения, для соблюдения технологического процесса и обеспечения техники безопасности при производстве работ по ремонту инженерных сетей теплоснабжения.