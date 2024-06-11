Суд лишил компанию по производству мебели статуса резидента ОЭЗ «Моглино» и обязал выплатить штраф

12:59, 13 июня 2024, ПАИ

Комитет по экономическому развитию и инвестиционной политике Псковской области обратился с иском в Арбитражный суд к ООО «ВудЛайн» о расторжении соглашения об осуществлении промышленно-производственной деятельности в особой экономической зоне промышленно-производственного типа «Моглино» и взыскании штрафа в размере 5 млн рублей.

Предметом соглашения являлось строительство в ОЭЗ в Псковском районе завода по высокотехнологичному и безотходному производству мебельной заготовки и иной продукции деревообработки.

По результатам проверки выяснилось, что никакой деятельности в ОЭЗ компания не ведёт.

В связи с выявленными нарушениями комитет направил в адрес общества проект соглашения о расторжении договора, предусматривающий обязанность резидента по выплате штрафа. Согласно материалам дела, общество в письменных возражениях на акт проверки не возражало относительно расторжения соглашения, вместе с тем просило рассмотреть вопрос о расторжении соглашения без применения штрафных санкций по причине наличия обстоятельств непреодолимой силы.

10 июня Арбитражный суд расторг соглашение и всё же обязал ООО «ВудЛайн» выплатить штраф в 5 млн рублей.



