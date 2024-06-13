Великолукская студентка стала призёром чемпионата России по велоспорту

13:28, 13 июня 2024, ПАИ

Студентка Великолукской государственной академии физической культуры и спорта (ВЛГАФК) Дарья Бунеева стала серебряным призёром чемпионата России по велосипедному спорту в индивидуальной гонке на время. Чемпионат страны стартовал в Муроме 12 июня, сообщили ПАИ в пресс-службе ВЛГАФК со ссылкой на Центр спортивной подготовки Иркутской области.

В гонке на время среди женщин за награды боролись 47 спортсменок из 15 регионов страны, а также гонщицы из Белоруссии вне общего зачёта.

Первое место на дистанции 25 километров с результатом 32 минуты 38 секунд заняла москвичка Тамара Дронова. Второе место на счету студентки ВЛГАФК Дарьи Бунеевой, которая уступила победительнице около полуминуты. Бронза досталась Татьяне Антошиной.

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