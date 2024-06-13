Псковские дизайнеры представили наряды в Петербурге. Фото

13:48, 13 июня 2024, ПАИ

Студентки четвёртого курса ПсковГУ направления «Конструирование изделий лёгкой промышленности» Владлена Смирнова, Ксения Митрофанова и Екатерина Ширякова вместе с преподавателем Ольгой Поспеловой представили свои костюмы на сцене «Газпром Арены» в Санкт-Петербурге в рамках праздничного концерта, посвящённого Дню России. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ПсковГУ.



Фото: пресс-служба ПсковГУ



Фото: пресс-служба ПсковГУ



Фото: пресс-служба ПсковГУ



Фото: пресс-служба ПсковГУ



Фото: пресс-служба ПсковГУ









Перед дизайнерами из Пскова, Ставрополя, Ярославля, Набережных Челнов и других городов стояла задача создать образ двух месяцев, используя какие-либо ассоциации, связанные с родным регионом. При разработке моделей должны были использоваться только цвета триколора.

На костюмах студенток ПсковГУ можно увидеть псковский орнамент «поребрик – бегунец – поребрик», стилизованный кокошник-шишак, традиционный для Псковской губернии, краснокнижные цветы – ветреницы и надписи «псковская душа», «псковитянка», «Россия».