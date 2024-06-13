Футболист из Пскова в четвертьфинале медийной лиги: Мы высоко задрали планку

16:52, 13 июня 2024, ПАИ

Пскович Владислав Сакадеев, выступающий в Медийной футбольной лиге в составе команды «Тандем», рассказал корреспонденту ПАИ о результатах группового этапа, новых знакомствах и дальнейших планах.

– Влад, поздравляю тебя с выходом в четвертьфинал лиги. Расскажи, как лично для тебя прошёл групповой этап?

– Для меня лично групповой этап прошёл хорошо. Я во всех играх вышел в стартовом составе, мне доверяют. Куда ещё лучше, если мы заняли первое место в группе. По моему мнению, у нас была одна из самых сложных групп. Для команды-новичка это большая победа. Изначально задача стояла – просто выйти из группы. То, что мы попали сразу в четвертьфинал, – двойной успех.

– Получается ли у тебя сейчас развивать свои медиаресурсы?

– По части медиа у нас клуб имеет возможность продвигать меня. Дальше будет больше, потому что я хочу в этом плане развиваться. Я был в этом сезоне на двух конференциях, чувствую себя на них комфортно, потому что уже не первый сезон играю и людей знаю. На челленджах уже бывал. Один выиграли, а второй проиграли. Если есть возможность попасть на медийные мероприятия, я никогда не отказываю и ставлю их в приоритет.

– Удалось ли уже обрести интересные знакомства среди довольно популярных людей?

– Тут много личностей. Общаюсь с ведущим «Матч ТВ» Алексеем Гасилиным, пили кофе после игры с моим одноклубником Виктором Блатовым. У них большая аудитория в соцсетях. Адекватные ребята, никто с неба звёзд не хватает. Простые ребята, которые начинали когда-то, как и я.

– Есть ли у тебя уверенность в положительном результате по итогам текущего сезона лиги?

– Уверенность в команде есть. После группы нам достались игры с командами, каждая из которых претендует на чемпионство. Но мы всё равно обеспечили себе выход в четвертьфинал. Для команды-новичка мы высоко задрали планку. Пройдя 1/4 финала, можно попасть в полуфинал, а значит, сыграть максимальное количество игр на турнире. Это очень важно для дальнейшего развития клуба и популяризации «Тандема». Сейчас мы на эмоциональном подъёме.

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