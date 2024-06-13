15 и 16 июня слушателей приглашают послушать орган и саксофон в печорской кирхе

14:20, 13 июня 2024, ПАИ

15 июня в 16:30 в лютеранской кирхе святого Петра в Печорах выступят органист Ричардас Пинтверис и вокалистка Вера Чеканова из Санкт-Петербурга. В программе – произведения Баха и Генделя. Об этом ПАИ сообщили организаторы.

16 июня в 16:00 перед слушателями выступят саксофонист Тимофей Борисов из Санкт-Петербурга и органист из Пскова Денис Маханьков. В программе – музыка Баха, Гершвина, Бозза, Вьерна и Штамма.

Кирха находится в Печорах на улице Гагарина, 12а.