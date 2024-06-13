Проект «Выбуты. Мосты истории» реализуют в Псковской области

15:26, 13 июня 2024, ПАИ

Проект «Выбуты. Мосты истории», «Выбуты. Мастерская художника» реализует художник Аркадий Филинов. Об этом он рассказал в эфире программы «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове в четверг, 13 июня.

«Почему два названия? При чём тут мосты? Объясню. Вроде не Санкт-Петербург, там мостов много, здесь их мало. Мосты истории, потому что я бы хотел, чтобы наш рассказ о Выбутах перебрасывал мостик от самых древних времен (когда здесь было море, осадочные породы которого сформировали строительный материал, из которого выстроен древний Псков и его стены: стены храмов, башен, стены клетей, хозяйственных построек) через Средневековье в наше время. То есть хотелось бы связать древнюю геологию, как сформирован этот пейзаж, это место, со средневековой жизнью города, его строением и формой. Это же не просто когда-то было давно, и оно забыто. Нет, это древнее определило эту архитектуру через тот материал, который был дан псковским каменщикам», – рассказал гость радиоэфира.

По его словам, очень важно не просто рассказать о каком-то времени, а показать и объяснить возникающие с течением времени связи, влияние прошлого на настоящее.

«Эту нить хотелось бы от самой древности через Средневековье, через эпоху княгини Ольги протянуть в наш век. Не просто рассказать, что вот тут жила княгиня Ольга, вот такой миф, вот тут камень, вот тут крест, все перекрестились и уехали. А чтобы люди понимали, как это к нам сейчас относится. Как это было в XX веке? Этот камень, это море – как они сформировались? Эти связи, мне кажется, очень важны, потому что тогда человек понимает, как это касается его сегодняшнего, современного, со смартфоном в руке», – подчеркнул художник.

Он отметил, что «Выбуты. Мастерская художника» – это проект о работе специалистов, которые из раза в раз приезжают вновь и вновь в одно место и продолжают писать один и тот же пейзаж.