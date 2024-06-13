Об отличиях церковного и светского искусства рассказали псковичам

16:06, 13 июня 2024, ПАИ

Об отличиях церковного искусства от светского рассказал художник Аркадий Филинов в эфире программы «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове в четверг, 13 июня.

«Церковное искусство от светского отличает предназначение. Вообще у них, конечно, как и у любых явлений, есть то, что их связывает, чем они похожи, и есть определённые различия. Объединяет их красота. То есть и то, и другое искусство, оно должно дарить красоту, чувство гармонии», – отметил гость радиоэфира.

Церковное искусство неотделимо от церковного богословия, подчеркнул художник. По его словам, в основе церковного изобразительного языка лежит богословская программа: тема Боговоплощения, Воскресения Христова и так далее.

«Оно рассказывает именно о религиозных ценностях, о ценностях веры, ценностях христианства. Чтобы не быть скованным и не быть рутинёром и занудой в церковном искусстве, нужно его хорошо знать <...>. Когда художник глубоко погружён в этот контекст, конечно, церковное искусство не будет его, так скажем, обременять своими некими ограничениями, которые кажутся сложными», – пояснил художник.