Резервные сроки проведения ЕГЭ начались в Псковской области

15:05, 13 июня 2024, ПАИ

13 июня в Псковской области начались резервные сроки проведения ЕГЭ, сообщили ПАИ в региональном комитете по образованию.

Согласно порядку проведения, экзамены в эти дни сдают выпускники прошлых лет, выпускники текущего года при условии, если даты по выбранным ими предметам совпали или экзамен в основной день был не завершен по уважительной причине.

Сегодня проходили экзамены по географии, литературе, обществознанию и физике. Экзамен по физике сдавало 63 человека, по обществознанию – 90, по литературе – 15 и по географии – 5.

Экзамены проходили в 16 пунктах, в организации и проведении экзаменов принимали участие более 400 педагогов. За ходом экзамена наблюдали 44 общественных наблюдателя, в том числе 8 федеральных.

Предметные комиссии начнут проверку ответов на развёрнутые задания 14 июня.

Свои результаты учащиеся узнают не позднее 26 июня.