100-балльница из Великих Лук поделилась впечатлениями от экзамена по литературе

15:11, 13 июня 2024, ПАИ

Выпускница великолукского лицея № 10 Виктория Зубарева поделилась впечатлениями от ЕГЭ по литературе. На экзамене она получила 100 из 100 возможных баллов, сообщили ПАИ в комитете по образованию Псковской области.

«Я с подросткового возраста любила читать, поэтому решила связать жизнь с литературой. Сначала в 9 классе сдала ОГЭ на отлично, потом начала успешно участвовать в различных олимпиадах по любимому предмету. Я занималась литературой с огромным интересом на протяжении 3 лет и была готова ко всему! На экзамене мне попались романы «Война и мир» и «Обломов», я их очень люблю. Написание ЕГЭ не было для меня стрессом, так как я была хорошо готова. Я также занималась в онлайн-школе, это удобный и эффективный формат подготовки. Впереди поступление. Думаю подавать документы на филологический факультет СПбГУ и в другие вузы Санкт-Петербурга», – рассказала Виктория.

Кроме отличной учебы, Виктория активно участвовала в олимпиадах по литературе и журналистике от РАНХиГС, Высшей школы экономики, МГУ, РГГУ и других. Дважды была победителем регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по литературе, участницей заключительного этапа.