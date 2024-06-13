Особенности псковской школы иконописи обозначил эксперт

16:30, 13 июня 2024, ПАИ

Главные особенности псковской школы иконописи обозначил художник Аркадий Филинов в эфире программы «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове в четверг, 13 июня.

«Псковские иконы более тёмные, например, чем иконы Новгорода или Москвы. Более плотная цветовая гамма. Вы увидите определённые цветовые сочетания. Наиболее характерны для Пскова, например, глубокий тёмно-зелёный тон и киноварь (красный). Всё это с ярко-жёлтым или золотистым цветом сочетается, или глубоко синие тона индиго, синие, почти чёрные, с красными, красными охрами. Цветовые сочетания – это первое, что бросается в глаза, если говорить простым обывательским языком», – рассказал художник.

Фигуры на иконах псковской школы довольно тяжеловесные, часто напоминают некие волнообразные камни: плотно стоят в формате, могут быть внешне статичны, но внутренне они исполнены динамикой за счёт внутренних линий, внутреннего наполнения, отметил гость радиоэфира.

«Псковское искусство отличает, например, от других регионов: от Новгорода, от Твери, от Ярославля – серьёзная богословская продуманность содержания иконы. Многие псковские иконы были передовыми именно с точки зрения богословия, с точки зрения содержания. С точки зрения художественной пластики они очень высоко ценились и в Москве. <...> Наряду с тем, что приглашались зодчие из Италии эпохи Позднего Возрождения, приглашались зодчие из Пскова. Это дорогого стоит», – подчеркнул художник.