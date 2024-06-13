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Культура

Особенности псковской школы иконописи обозначил эксперт

Главные особенности псковской школы иконописи обозначил художник Аркадий Филинов в эфире программы «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове в четверг, 13 июня.

Особенности псковской школы иконописи обозначил эксперт. Фото ПАИ

«Псковские иконы более тёмные, например, чем иконы Новгорода или Москвы. Более плотная цветовая гамма. Вы увидите определённые цветовые сочетания. Наиболее характерны для Пскова, например, глубокий тёмно-зелёный тон и киноварь (красный). Всё это с ярко-жёлтым или золотистым цветом сочетается, или глубоко синие тона индиго, синие, почти чёрные, с красными, красными охрами. Цветовые сочетания – это первое, что бросается в глаза, если говорить простым обывательским языком», – рассказал художник.

Фигуры на иконах псковской школы довольно тяжеловесные, часто напоминают некие волнообразные камни: плотно стоят в формате, могут быть внешне статичны, но внутренне они исполнены динамикой за счёт внутренних линий, внутреннего наполнения, отметил гость радиоэфира.

«Псковское искусство отличает, например, от других регионов: от Новгорода, от Твери, от Ярославля – серьёзная богословская продуманность содержания иконы. Многие псковские иконы были передовыми именно с точки зрения богословия, с точки зрения содержания. С точки зрения художественной пластики они очень высоко ценились и в Москве. <...> Наряду с тем, что приглашались зодчие из Италии эпохи Позднего Возрождения, приглашались зодчие из Пскова. Это дорогого стоит», – подчеркнул художник.

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