Псковский застройщик обменялся опытом с белорусскими коллегами

10:46, 17 июня 2024, ПАИ

Сотрудники псковского застройщика «Псковжилстрой» посетили Минск, где провели рабочие встречи с проектировщиками и обменялись опытом работы в этой сфере. Об этом в беседе с корреспондентом ПАИ сообщили представители компании.

«Строительство всегда начинается с проектирования. Технологии и требования современного мира развиваются быстро, и для того чтобы быть конкурентоспособными на рынке Пскова и не только, необходимо обновлять проекты и адаптировать их под текущие условия жизни», – отметила начальник отдела проектного финансирования и реализации компании «Псковжилстрой» Алина Гайдук.

Сотрудники компании посетили в Минске урбан-тур по новостройкам и встретились с белорусскими проектировщиками.

«Благодаря этим усилиям мы сможем достичь лучших результатов и повысить качество объектов строительства», – поделилась Алина Гайдук.

Кроме того, компания намерена привлечь коллег из Белоруссии для совместной работы в области проектирования и строительства, отметила она. «Мы убеждены, что благодаря этим усилиям мы сможем поднять уровень строительства и проектирования в Псковской области и достичь лучших результатов в наших же проектах», – добавила Алина Гайдук.

Один из объектов компании на улице Завеличенской, 22 находится на завершающей стадии строительства. Здесь «Псковжилстрой» уже предусмотрел некоторые изменения в части благоустройства придомовой территории, ландшафтного дизайна, отделки мест общего пользования с учётом современных веяний в строительстве, рассказала начальник отдела проектного финансирования и реализации компании.

«Мы стараемся уделять особое внимание созданию комфортных условий для будущих жильцов, для того чтобы у них была возможность наслаждаться красотой и удобством своего дома, а также приятной обстановкой придомовой территории», – заключила Алина Гайдук.

Начальник отдела строительного контроля компании «Псковжилстрой» Станислав Гнилицкий, в свою очередь, рассказал, что в ходе поездки участникам удалось посетить несколько жилых комплексов в Минске. Среди увиденных практик проектирования и строительства псковичам особенно запомнилось применение современной архитектуры с панорамным остеклением, закрытые территории с зонами отдыха, современные детские игровые площадки и другое.

«Мы осматривали жилые комплексы для изучения лучших практик в области строительства и проектирования. Нам удалось увидеть современные решения для развития и улучшения городской среды. Эта поездка – хороший опыт для нас и для нашей фирмы как застройщика. Мы готовы применять всё увиденное в наших дальнейших проектах, поэтому рассчитываем воспользоваться опытом наших соседей из Белоруссии и внедрить увиденные интересные решения», – отметил Станислав Гнилицкий.

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