День памяти композитора Римского-Корсакова пройдёт в его плюсской усадьбе 22 июня

16:09, 13 июня 2024, ПАИ

День памяти композитора Николая Римского-Корсакова пройдет в его плюсской усадьбе 22 июня. Об этом ПАИ сообщили в Псковском музее-заповеднике.

В 11:30 пройдет сборная экскурсия в усадьбе Любенск. Также в этот день усадьба Любенск будет открыта для прогулок по парку с 10:00 до 17:00.

В 13:00 состоится концерт в усадьбе Вечаша. В нём примут участие студенты и преподаватели Государственной Санкт-Петербургской консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова, преподаватели и учащиеся музыкальных школ Пскова, Плюссы, Струг Красных.

22 июня будет организован специальный бесплатный автобусный рейс Плюсса – Вечаша – Плюсса. Автобус будет ждать гостей в 12:30 на стоянке у администрации района.

Телефоны для справок: 8 (81133) 26-100, 8 (81133) 26-101.

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