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Культура

День памяти композитора Римского-Корсакова пройдёт в его плюсской усадьбе 22 июня

День памяти композитора Николая Римского-Корсакова пройдет в его плюсской усадьбе 22 июня. Об этом ПАИ сообщили в Псковском музее-заповеднике.

Фото Псковского музея

В 11:30 пройдет сборная экскурсия в усадьбе Любенск. Также в этот день усадьба Любенск будет открыта для прогулок по парку с 10:00 до 17:00.

В 13:00 состоится концерт в усадьбе Вечаша. В нём примут участие студенты и преподаватели Государственной Санкт-Петербургской консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова, преподаватели и учащиеся музыкальных школ Пскова, Плюссы, Струг Красных.

22 июня будет организован специальный бесплатный автобусный рейс Плюсса – Вечаша – Плюсса. Автобус будет ждать гостей в 12:30 на стоянке у администрации района.

Телефоны для справок: 8 (81133) 26-100, 8 (81133) 26-101.

Добавим, в ночь с 7 на 8 июня (по старому стилю), с 20 на 21 июня 1908 года, в имении Любенск перестало биться сердце великого музыканта Н. А. Римского-Корсакова. Из воспоминаний детей известно, как прошли последние дни его жизни. Будучи тяжелобольным, Николай Андреевич мечтал весной переехать из Петербурга на дачу, чтобы увидеть цветущую сирень у балкона, полюбоваться роскошными пионами, насладиться свежей зеленью сада. Его мечта исполнится. Тем летом в Любенске состоялось радостное семейное событие – свадьба дочери Надежды, но были тревожные новости о судьбе «Золотого петушка». Оперу из-за цензурных запретов отказывались ставить в Москве и Петербурге. В день перед смертью Николай Андреевич обошел все любимые места сада, словно простился со всем, что было ему так дорого...

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День памяти композитора Римского-Корсакова пройдёт в его плюсской усадьбе 22 июня

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