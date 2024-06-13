Фестиваль «Довмонт Псковский» состоится в Псковском кремле 13 июля

16:24, 13 июня 2024, ПАИ

Фестиваль «Довмонт Псковский» пройдёт в Псковском кремле 13 июля, сообщили ПАИ в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

На фестивале гостей будут ждать мастер-классы, ремесленные мастерские, а в военных лагерях дружин можно будет увидеть, как проходил быт жителей древнего Пскова. Кроме того, можно будет попробовать средневековую кухню и послушать музыку той эпохи. Для детей будет подготовлена специальная программа с мастер-классами и турниром по спортивному мечу и штурму крепости из сена.

Ключевым событием фестиваля станет серия поединков за право обладать главным призом. Им станет хрустальный меч князя Довмонта.

Праздник начнётся в 12:00 и будет продолжаться до 20:00. Он пройдёт в северной части Крома.

Организаторами фестиваля выступают Псковский музей-заповедник, Псковский городской молодёжный центр и клуб исторической реконструкции и фехтования «Орден». Мероприятие проходит при поддержке Псковского регионального отделения Российского военно-исторического общества.