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Культура

Как фотоаппараты помогают художникам, рассказал эксперт

Опытные художники могут использовать фотографии для написания картин, когда нет возможности запечатлеть какой-то момент, чтобы его не забыть, сообщил художник Аркадий Филинов в эфире программы «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове в четверг, 13 июня.

Аркадий Филинов. Фото: ПАИ

«Для меня фотография – это желание запечатлеть какой-то кадр. В фотографиях мне интересна композиция, интересен свет. Иногда я запечатлеваю какие-то моменты, чтобы не забыть. Бывают такие состояния: ты не можешь что-то написать, у тебя просто нет времени, нет возможности. Я запечатлеваю момент на фото, например, просто для памяти, для своего, так сказать, изобразительного сундучка, который потом может быть применён где-то в картинах, в композициях», – рассказал гость радиоэфира.

Аркадий Филинов отметил, что хорошие картины несут в себе больше информации, чем фотография, когда дело касается понимания формы. «Рисунки, например, Леонардо да Винчи или Ганса Гольбейна, мы когда смотрим, мы можем осязать буквально затылок, глядя в фас, мы темя можем видеть, не видя его на рисунке, потому что серьёзный художник рисует 3D, как бы скульптуру. Особенно художники линейной школы», – подчеркнул эксперт.

Он обратил внимание, что художники-профессионалы, имея базу, могут использовать фотографию как вспомогательный материал. Он добавил, что этим, в частности, пользовались такие мастера изобразительного искусства, как Дега, Шишкин и Репин.

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