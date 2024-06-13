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Псковская делегация принимает участие в молодёжном форуме инновационных идей в сфере соцзащиты в Белоруссии

Делегация Псковской области принимает участие в молодёжном форуме инновационных идей для развития отрасли социальной защиты, который проходит в Белоруссии сегодня, 13 июня. Об этом в беседе с корреспондентом ПАИ рассказала заместитель председателя комитета по социальной защите Псковской области Татьяна Николаева.

Фото здесь и далее предоставила Татьяна Николаева

В состав псковской делегации из пяти человек вошли молодые специалисты регионального комитета по соцзащите, а также директор производственно-интеграционных мастерских для инвалидов имени Петера Шмитца Вячеслав Сукманов.

«Форум посвящён знакомству, рассмотрению и распространению инновационных идей развития отрасли социальной защиты и направлен на перспективу, на будущее развитие соцзащиты наших стран», – подчеркнула она.

Мероприятие позволяет мотивировать молодёжь к профессиональному росту, развитию своих компетенций, внедрению самых лучших технологий и инициатив, которые сегодня существуют в сфере социальной защиты, а также способствует обмену профессиональными компетенциями, отметила Татьяна Николаева.

«Прежде всего это обобщение опыта специалистов Псковской, Смоленской и Витебской областей через поиск и реализацию новых и интересных проектов, практик и программ этой направленности», – сказала она.

Темой форума стали инновации в сфере работы с людьми с инвалидностью. «Это и социальное обслуживание, и долговременный уход, и сопровождаемое проживание, и меры поддержки людей с инвалидностью, которые сегодня существуют в наших странах», – пояснила Татьяна Николаева.

В рамках форума будет работать несколько интерактивных площадок: «Это новые возможности!», «Шанс на новую жизнь…» и «Социальное обслуживание и долговременный уход».

«Это проекты, презентации идей, предложений, в каком направлении развиваться, на чём делать акцент, какие современные инструменты можно задействовать в работе социальной защиты. А молодёжь, как никто другой, видит точки применения современных подходов к уже существующим регламентам и правилам оказания услуг», – подчеркнула Татьяна Николаева.

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