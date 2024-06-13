800 килограммов белорусского масла не пропустили на границе в Псковской области

17:57, 13 июня 2024, ПАИ

Перевоз 800 килограммов белорусского сливочного масла запретили на российско-белорусской границе в Псковской области, сообщили ПАИ в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Товар везли в Смоленск. Оказалось, что у перевозчика отсутствуют ветеринарные сопроводительные документы.

Кроме того, были нарушены правила транспортировки готовой молочной продукции – автомобиль не был оснащён холодильником.

Перемещение 800 килограммов масла было запрещено. Товар возвратили в Белоруссию.