800 килограммов белорусского масла не пропустили на границе в Псковской области
Перевоз 800 килограммов белорусского сливочного масла запретили на российско-белорусской границе в Псковской области, сообщили ПАИ в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.
Товар везли в Смоленск. Оказалось, что у перевозчика отсутствуют ветеринарные сопроводительные документы.
Кроме того, были нарушены правила транспортировки готовой молочной продукции – автомобиль не был оснащён холодильником.
Перемещение 800 килограммов масла было запрещено. Товар возвратили в Белоруссию.
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