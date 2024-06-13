За закон о домашнем насилии высказались 89% россиян

17:22, 13 июня 2024, ПАИ

Принятие закона о домашнем насилии поддерживают 89% участников опроса, который исследовательская компания провела совместно с партией «Новые люди». Еще 6% участников опроса ответили отрицательно, 4% затруднились с ответом и 1% респондентов ответили иначе (в опросе указывается, что под этим подразумеваются варианты «он уже есть» и «зависит от содержания»). Об этом пишет РБК со ссылкой на результаты опроса.

В пользу закона о домашнем насилии высказалась большая часть респондентов женского пола — 95%, среди мужчин — 83%. Доля одобряющих появление подобного правового акта практически одинакова во всех возрастных группах — от 88% в группе 45–59 лет до 92% в группе 18–29 лет.

Больше всего противников принятия закона среди людей старше 30 лет: в возрастных группах 30–44 года и 54–59 лет против принятия высказались по 7%. Меньше всего противников среди молодых людей в возрасте 18–29 лет — 3%.

Из данных опроса следует, что женщины чаще, чем мужчины, сталкиваются с домашним насилием лично — 23% против 16%. Также они чаще упоминают о таких ситуациях в семьях знакомых — 39% против 29%. Материальное положение респондентов практически не влияет на уровень поддержки закона о домашнем насилии, следует из опроса: в категории «малообеспеченные» его поддержали 91%, а в категории «обеспеченные» — 87%. Из людей с высшим образованием закон поддержали 87%, а из тех, у кого высшего образования нет, — 92%.

Напомним, что в октябре прошлого года представители фракции «Новые люди» внесли в Думу законопроект, устанавливающий запрет агрессору на приближение к жертве при определенных обстоятельствах. Документ, который также был направлен на защиту пострадавших от домашнего насилия, думский комитет по законодательству рекомендовал отклонить.