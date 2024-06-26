Анатолий Мультах и Наталья Горбачёва награждены медалями княгини Ольги

17:39, 26 июня 2024, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников наградил экс-председателей Общественной палаты Псковской области Анатолия Мультаха и Наталью Горбачёву, передаёт корреспондент ПАИ.

Глава региона вручил награды «за вклад в формирование и функционирование институтов общественного контроля на территории Псковской области».

Добавим, что Анатолий Мультах возглавлял Общественную палату региона четвертого созыва, а Наталья Горбачёва – пятого.

Награждение прошло в рамках встречи, приуроченной к 15-летию Общественной палаты Псковской области.