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Общество

Анатолий Мультах и Наталья Горбачёва награждены медалями княгини Ольги

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников наградил экс-председателей Общественной палаты Псковской области Анатолия Мультаха и Наталью Горбачёву, передаёт корреспондент ПАИ.

Фото: ПАИ

Глава региона вручил награды «за вклад в формирование и функционирование институтов общественного контроля на территории Псковской области».

Фото: ПАИ

Добавим, что Анатолий Мультах возглавлял Общественную палату региона четвертого созыва, а Наталья Горбачёва – пятого.

Награждение прошло в рамках встречи, приуроченной к 15-летию Общественной палаты Псковской области.

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