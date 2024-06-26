Дмитрий Шахов и руководитель Псковстата подписали соглашение о сотрудничестве по защите прав граждан

17:54, 26 июня 2024, ПАИ

Уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов и руководитель Псковстата Валентина Валиуллина подписали соглашение о сотрудничестве и взаимодействии по обеспечению защиты прав граждан, сообщил ПАИ Дмитрий Шахов.

Соглашение предусматривает, что Псковстат будет предоставлять уполномоченному по правам человека статистику, необходимую для защиты и восстановления прав и свобод граждан, проведение совместных мероприятий, в том числе просветительских в области прав и свобод человека и гражданина.

Кроме того, Дмитрий Шахов и Валентина Валиуллина обсудили механизмы работы Псковстата и новые подходы в сборе информации. Валентина Валиуллина рассказала, что более 90 % отчётов они принимают в электронном виде.

Дмитрий Шахов поблагодарил руководителя Псковстата за совместную работу. Оперативное получение официальной информации поможет более ясно видеть социально-экономическую картину региона в сфере прав и свобод человека и гражданина, отметил Дмитрий Шахов.