Приёмная кампания по федеральному проекту «Профессионалитет» пройдёт на базе Псковского политехнического колледжа
Первая приёмная кампания по федеральному проекту «Профессионалитет» пройдёт на базе Псковского политехнического колледжа. Она стартует 17 июня, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального правительства.
Учащихся наберут на специальность «искусство и креативная индустрия». Им будут доступны различные творческие программы обучения: «дизайн», «декоративно-прикладное искусство», «ландшафтное строительство», «графический дизайнер» и другие.
Партнёрами проекта станут АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)», предприятия промышленного сектора, Псковский кооперативный техникум, Псковский областной колледж искусств имени Н. А. Римского-Корсакова, Псковский колледж профессиональных технологий и сервиса.
Цель проекта заключается в том, что студенты как можно больше времени могут проводить на практике у работодателей, получая новые навыки, отметил исполняющий обязанности директора Псковского политехнического колледжа Александр Седунов.
Федеральный проект «Профессионалитет» является одним из приоритетов социально-экономического развития до 2030 года, инициированных президентом РФ Владимиром Путиным.
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