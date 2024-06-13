Приёмная кампания по федеральному проекту «Профессионалитет» пройдёт на базе Псковского политехнического колледжа

18:07, 13 июня 2024, ПАИ

Первая приёмная кампания по федеральному проекту «Профессионалитет» пройдёт на базе Псковского политехнического колледжа. Она стартует 17 июня, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального правительства.

Учащихся наберут на специальность «искусство и креативная индустрия». Им будут доступны различные творческие программы обучения: «дизайн», «декоративно-прикладное искусство», «ландшафтное строительство», «графический дизайнер» и другие.

Партнёрами проекта станут АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)», предприятия промышленного сектора, Псковский кооперативный техникум, Псковский областной колледж искусств имени Н. А. Римского-Корсакова, Псковский колледж профессиональных технологий и сервиса.

Цель проекта заключается в том, что студенты как можно больше времени могут проводить на практике у работодателей, получая новые навыки, отметил исполняющий обязанности директора Псковского политехнического колледжа Александр Седунов.

Федеральный проект «Профессионалитет» является одним из приоритетов социально-экономического развития до 2030 года, инициированных президентом РФ Владимиром Путиным.