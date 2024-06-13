Песню «На заре» исполнит хор Сретенского монастыря на фестивале в Пскове

18:30, 13 июня 2024, ПАИ

Песню «На заре» группы «Альянс» исполнят хор московского Сретенского монастыря и хоровой проект Palestrina на Всероссийском хоровом фестивале имени М. Ф. Гривского в Пскове 15 июня. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Хор также исполнит такие композиции, как «Зачарованная даль», «Беловежская пуща», «Как молоды мы были» Александры Пахмутовой, «Позови меня тихо по имени», «Конь» Игоря Матвиенко.

Выступление состоится 15 июня в 19:00 в Псковском кремле. Вход на мероприятие свободный, для удобства лучше взять с собой пледы или стульчики.

Отметим, что фестиваль проходит при поддержке Министерства культуры РФ, правительства Псковской области. Ответственный исполнитель – АНО «Новый век» при содействии Росконцерта.

Хоровой фестиваль пройдёт с 14 по 16 июня. В нём примут участие коллективы из Москвы, Омска, Пскова и Великих Лук. Программу мероприятия можно посмотреть по ссылке.