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Происшествия

Псковские профсоюзы приняли участие в расследовании несчастных случаев

Шесть несчастных случаев на производстве расследовано при участии профсоюзов в Псковской области с апреля этого года. Четыре из них – со смертельным исходом, два – с причинением вреда средней тяжести, сообщили ПАИ в пресс-службе Псковского облсовпрофа.

Наталья Лепаловская. Фото: пресс-служба Псковского облсовпрофа

В расследовании несчастных случаев, которые произошли на производстве в Псковской области, принимала участие руководитель инспекции труда Псковского облсовпрофа Наталья Лепаловская совместно с сотрудниками региональной инспекции труда. Специалисты также проанализировали причины произошедших несчастных случаев.

Кроме того, Наталья Лепаловская провела три консультации по телефону по техническому направлению деятельности.

Отметим, что у Псковского агентства информации и Псковского областного совета профсоюзов есть совместный проект «Ваше право», в котором специалисты облсовпрофа дают квалифицированные юридические разъяснения спорных трудовых вопросов. Подробности – по телефону (8 8112) 66-36-63.

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