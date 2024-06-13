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Общество

Студенты ПсковГУ рассказали о работе вожатыми в смене, организованной для детей из Белгородской области

Смена «Дорога добра» для детей из Белгородской области проходит в Псковской области уже в третий раз. С 30 мая сотрудники и студенты ПсковГУ совместно с семинаристами из Псково-Печерской духовной семинарии помогают ребятам адаптироваться в лагере, проявить свои способности и научиться чему-то новому. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ПсковГУ.

Студенты ПсковГУ рассказали о работе вожатыми в смене, организованной для детей из Белгородской области. Фото: ПсковГУ

Смена «Дорога добра» проводится в Печорах в формате традиционных загородных лагерей. Для детей с 1-го по 10-й класс подготовлены образовательный, развлекательный, спортивный и творческий блоки. Занимаются с ребятами и сопровождают их на протяжении всего дня вожатые из числа студентов и членов студотрядов ПсковГУ.

«Студенческие отряды всегда первыми приходили на помощь тем, кому она нужна. Так было и 65 лет назад, и 30 и 10. Мы тоже следуем этой традиции. Ребята приехали к нам в регион из тех мест, где каждый день погибают мирные жители. Осознавая это, мы со студентами не смогли остаться равнодушными, собрали единомышленников, отложили все свои дела и пришли на помощь», – рассказала директор лагеря Алла Сердцева.

Команда проекта уже имеет опыт работы с детьми с с посттравматическтим синдромом. Так, в «Университетские смены» в Псков дважды приезжали ребята из ДНР и ЛНР.

«Лагерная работа с детьми невероятно интересная, но в то же время сложная. В процессе общения с ребятами я замечаю, как учусь сама, узнаю ближе детскую психологию. Порой сама превращаюсь в ребёнка, что позволяет ещё больше сплотиться. Лагерь – это маленькая жизнь, в которой ты прокачиваешь свой уровень находчивости и сообразительности, умение быстро найти решение даже в очень сложной ситуации», – отметила студентка ПсковГУ Милена Косаурова.

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