Презентация песенного сборника псковского композитора Николая Мишукова пройдёт 15 июня

20:25, 13 июня 2024, ПАИ

Презентация песенного сборника псковского композитора, заслуженного работника культуры Николая Мишукова «Хранит душа» пройдёт в Псковской областной библиотеке имени В. Я. Курбатова 15 июня. Об этом ПАИ сообщили организаторы.

Начало в 15:00 в актовом зале библиотеки.

«Тёплые, душевные, трогающие за живое мелодии Николая Мишукова хорошо известны псковским зрителям. Поэтому каждый его концерт – яркое событие, новая музыкальная встреча не станет исключением», – пообещали организаторы.