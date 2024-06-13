Презентация песенного сборника псковского композитора Николая Мишукова пройдёт 15 июня
Презентация песенного сборника псковского композитора, заслуженного работника культуры Николая Мишукова «Хранит душа» пройдёт в Псковской областной библиотеке имени В. Я. Курбатова 15 июня. Об этом ПАИ сообщили организаторы.
Начало в 15:00 в актовом зале библиотеки.
«Тёплые, душевные, трогающие за живое мелодии Николая Мишукова хорошо известны псковским зрителям. Поэтому каждый его концерт – яркое событие, новая музыкальная встреча не станет исключением», – пообещали организаторы.
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