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Происшествия

В Псковском районе произошло ДТП с погибшим и тремя пострадавшими

В Псковском районе на трассе Р-23 Санкт-Петербург – Псков произошло столкновение автомобилей Volkswagen Tiguan и Fiat Albea сегодня, 13 июня. Об это сообщает телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ».

  • В Псковском районе произошло ДТП с погибшим и тремя пострадавшими
    Фото: ПАИ
  • В Псковском районе произошло ДТП с погибшим и тремя пострадавшими
    Фото: ПАИ
  • В Псковском районе произошло ДТП с погибшим и тремя пострадавшими
    Фото: ПАИ
  • В Псковском районе произошло ДТП с погибшим и тремя пострадавшими
    Фото: ПАИ
  • В Псковском районе произошло ДТП с погибшим и тремя пострадавшими
    Фото: ПАИ
  • В Псковском районе произошло ДТП с погибшим и тремя пострадавшими
    Фото: ПАИ

Прибывшие спасатели деблокировали пострадавших с помощью гидравлического инструмента и передали медикам для госпитализации.

В результате ДТП погибла пассажирка Fiat – женщина 1981 года рождения. Трое человек госпитализированы в медучреждение с различными травмами: водитель Volkswagen 1949 года рождения, пассажир Volkswagen 1949 года рождения и водитель Fiat 1973 года рождения.

На месте работают бригада скорой помощи и медицина катастроф, сотрудники Госавтоинспекции, следственно-оперативная группа. Обстоятельства произошедшего выясняются.

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