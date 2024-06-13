Более ста человек нашли работу по итогам проведения регионального этапа Всероссийской ярмарки трудоустройства в Псковской области

21:27, 13 июня 2024, ПАИ

115 человек нашли работу по итогам проведения регионального этапа Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа Россия. Время возможностей» в Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в комитете по труду и занятости Псковской области.

На 25 площадках было представлено 190 организаций, что почти в пять раз больше прошлогоднего числа работодателей. Соискателям кадровые специалисты представили более 2,5 тысячи вакансий, большая часть из которых – в реальном секторе экономики. Работодатели присутствовали на площадках как очно, так и в дистанционном формате.

Напомним, что по итогам регионального этапа Всероссийской ярмарки трудоустройства в 2023 году было трудоустроено 87 человек.

28 июня в Пскове и Великих Луках пройдут мероприятия федерального этапа Всероссийской ярмарки трудоустройства. Площадки ярмарки развернутся в Пскове по адресу Иркутский переулок, д. 2, а в Великих Луках – на улице К. Зверева, д. 29. Откроются они в 10:00.