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Происшествия

Стали известны подробности ЧП на реке Великой

Мужчина, упавший в реку Великую у Ольгинского моста в Пскове, был пассажиром катера. Пропавшего ищут, сообщили ПАИ в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.

Фото: ПАИ

Происшествие на воде случилось 13 июня около 18:00.

«По предварительным данным, пассажир катера «Проект 102 Б» выпал за борт при движении по реке у Ольгинского моста. Организованы его поиски», – говорится в сообщении Северо-Западной транспортной прокуратуры.

Надзорное ведомство организовало проверку, в ходе которой будет проанализировано исполнение законодательства о безопасности движения и эксплуатации водного транспорта.

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