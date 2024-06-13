Стали известны подробности ЧП на реке Великой

21:45, 13 июня 2024, ПАИ

Мужчина, упавший в реку Великую у Ольгинского моста в Пскове, был пассажиром катера. Пропавшего ищут, сообщили ПАИ в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.

Происшествие на воде случилось 13 июня около 18:00.

«По предварительным данным, пассажир катера «Проект 102 Б» выпал за борт при движении по реке у Ольгинского моста. Организованы его поиски», – говорится в сообщении Северо-Западной транспортной прокуратуры.

Надзорное ведомство организовало проверку, в ходе которой будет проанализировано исполнение законодательства о безопасности движения и эксплуатации водного транспорта.