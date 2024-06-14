Коллекцией «сладких» раритетных этикеток поделился псковский архив

08:15, 14 июня 2024, ПАИ

Коллекцией «сладких» этикеток поделился Государственный архив Псковской области в своём телеграм-канале.



Фото: Госархив Псковской области



Фото: Госархив Псковской области



Фото: Госархив Псковской области



Фото: Госархив Псковской области



Фото: Госархив Псковской области



Фото: Госархив Псковской области











«Делимся с вами фантастической коллекцией этикеток и оберток «сладкого» – конфет, варенья, напитка на соках. Все перечисленные продукты производились в Пскове в 1950-е годы. Яркие краски, простые рисунки и самая простая бумага, без глянца и специальной отделки. Но именно такие «приветы из прошлого» заставляют людей старшего возраста улыбаться и погружаться в приятные воспоминания о времени, когда «деревья были большими», а родители молоды», – отметили в архиве.

Там также добавили, что этикетки – это тоже архивные документы, отражающие историю Пскова.