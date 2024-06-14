Губернатор Псковской области Михаил Ведерников провёл рабочую встречу с Сергеем Лаврухиным
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников провёл рабочую встречу с начальником ГУ МЧС России по Псковской области Сергеем Лаврухиным. Об этом глава региона сообщил в своём телеграм-канале.
«Прежде всего поздравил: указом президента Сергею Алексеевичу присвоено очередное звание – генерал-майор. Пожелал дальнейших успехов в службе. Обсудили полноценное функционирование нового здания ГУ МЧС России по Псковской области, которое было достроено в прошлом году при личной поддержке министра МЧС, а также работу кадетских классов», – отметил губернатор.
В 2023 году на базе гимназии № 29 были открыты два профильных класса пожарно-спасательной направленности. В течение года кадеты изучали не только основы профессии, но и базовые аспекты безопасности в самых разных сферах.
«Проект востребованный, обратная связь – исключительно положительная. Поэтому принял решение: с 1 сентября на базе гимназии будут действовать уже четыре кадетских класса.
По моему поручению из областного бюджета будет выделено дополнительное финансирование», – подчеркнул глава региона.
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников провёл рабочую встречу с Сергеем Лаврухиным
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