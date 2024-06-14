Россияне получат возможность посещать без виз ещё несколько стран
В 2024 году Россия планирует отменить визы с рядом стран, пишет «Российская газета».
«В качестве задач на 2024 год мы для себя ставим: в третьем – четвертом квартале подписать соглашение с Индией о безвизовых групповых поездках. Мы далеко продвинулись по отмене виз с Саудовской Аравией, Бахрейном, Оманом, Малайзией, Мьянмой», – рассказал заместитель министра экономического развития Дмитрий Вахруков. Подписать соглашение с Мьянмой об отмене виз планируется в сентябре, отметил Вахруков.
Групповой безвизовый режим уже работает с Китаем и Ираном. И прорабатывается с Индией, рассказал Вахруков. В этом случае группы российских туристов могут без виз выезжать в эти страны, а группы иностранных туристов въезжать из этих стран в Россию.
С Саудовской Аравией, Бахрейном, Оманом, Кувейтом, Малайзией и Мьянмой переговоры ведутся о введении безвизового режима для всех туристов.
Сейчас со всеми странами (кроме Грузии) у России зеркальные визовые отношения, то есть страны договариваются о взаимной отмене виз.
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников провёл рабочую встречу с Сергеем Лаврухиным
Михаил Ведерников и Ольга Тимофеева обсудили реализацию проектов в сфере туризма, спорта, культуры и молодёжной политики