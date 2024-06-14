Минздрав предлагает считать рак профзаболеванием

08:53, 14 июня 2024, ПАИ

Минздрав предлагает расширить существующий в РФ список профессиональных болезней, внеся в него онкологические, пишет «Коммерсантъ».

Действующий российский перечень профзаболеваний «профессионального» рака практически не учитывает — в отличие от других стран, что, по мнению ведомства, не соответствует реальному положению вещей. Если обновленный перечень будет принят, статистика профессиональной заболеваемости в РФ может стать в разы хуже, платежи компаний в Соцфонд вырастут за счет необходимости страхования новых рисков, а система социального страхования возьмет на себя часть нагрузки по лечению онкозаболеваний, которая сейчас ложится на обязательное медстрахование.

Минздрав планирует обновить список профессиональных заболеваний и факторов, которые их вызывают, — в частности, впервые включив в него онкологические болезни. Проект постановления правительства об этом ведомство опубликовало на regulation.gov.ru на этой неделе. Напомним, профессиональное заболевание в РФ в понимании ФЗ-125 «Об обязательном социальном страховании…» — хроническое или острое заболевание сотрудника из-за воздействия вредного производственного фактора, которое привело к утрате трудоспособности. Поскольку такая ситуация считается страховым случаем, работодатели ежемесячно перечисляют в бюджет Соцфонда страховые взносы по ставке от 0,2% до 8,5% выплат сотрудникам. Тариф зависит от класса вредности и опасности конкретного рабочего места, присвоенного в ходе его спецоценки. В 2023 году такие взносы превысили 2 трлн руб.

Минздрав предлагает добавить к перечню факторов, вызывающих профессиональные заболевания, 43 фактора, ведущие к заболеванию раком, в том числе солнечное излучение (может вызывать базальноклеточный рак, плоскоклеточный рак и меланому), сажа (вызывает рак кожи и рак легких), древесная пыль (приводит к новообразованиям полости носа, околоносовых пазух и носоглотки), а также выхлопы и дизельное топливо (негативно влияют на легкие).