Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Спорт

Псковичка Наталья Спиридонова победила на открытом чемпионате Малайзии по лёгкой атлетике

Псковичка Наталья Спиридонова одержала победу на открытом чемпионате Малайзии по лёгкой атлетике, который прошёл сегодня, 14 июня. Об этом корреспонденту ПАИ сообщила тренер спортсменки Екатерина Алексеева.

Наталья Спиридонова показала максимальный результат 1,87 метра. «Очень долго длились соревнования – жарко и сложно. После 1,87 метра подняли планку на высоту 1,92 метра, чтобы установить рекорд стадиона, но не получилось. Может быть, резко подняли, а может, просто уже стало слишком жарко», – отметила тренер спортсменки.

Наталья Спиридонова преодолела максимальную планку 1,87 метра. Фото: пресс-служба соревнований

Второй с результатом 1,75 метра стала представительница Бангладеш, а замкнула тройку лидеров легкоатлетка из Малайзии с результатом 1,70 метра.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












14 июня 2024

ФК «Луки-Энергия» потерпел шестое поражение в сезоне
14 июня 2024

Псковичка Наталья Спиридонова победила на открытом чемпионате Малайзии по лёгкой атлетике
13 июня 2024

Великолукская студентка стала призёром чемпионата России по велоспорту
13 июня 2024

Семь великолучан примут участие в чемпионате и первенстве России по кикбоксингу
13 июня 2024

14 команд разыграют титул чемпиона Псковской области по футболу
13 июня 2024

Соревнования по спортивному ориентированию на воде состоятся в Псковской области
13 июня 2024

ФК «Псков» сыграл вничью с действующим обладателем Кубка СЗФО
12 июня 2024

Футбольная команда из Струг Красных победила в турнире по футболу в честь Дня России в Псковском районе

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...