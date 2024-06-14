Псковичка Наталья Спиридонова победила на открытом чемпионате Малайзии по лёгкой атлетике

09:52, 14 июня 2024, ПАИ

Псковичка Наталья Спиридонова одержала победу на открытом чемпионате Малайзии по лёгкой атлетике, который прошёл сегодня, 14 июня. Об этом корреспонденту ПАИ сообщила тренер спортсменки Екатерина Алексеева.

Наталья Спиридонова показала максимальный результат 1,87 метра. «Очень долго длились соревнования – жарко и сложно. После 1,87 метра подняли планку на высоту 1,92 метра, чтобы установить рекорд стадиона, но не получилось. Может быть, резко подняли, а может, просто уже стало слишком жарко», – отметила тренер спортсменки.

Второй с результатом 1,75 метра стала представительница Бангладеш, а замкнула тройку лидеров легкоатлетка из Малайзии с результатом 1,70 метра.