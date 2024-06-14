ПсковГУ вошёл в рейтинг цифровой активности на образовательной платформе «Юрайт»

10:20, 14 июня 2024, ПАИ

Псковский государственный университет вошёл в национальный рейтинг цифровой активности студентов и преподавателей – 2024 ЭБС «Юрайт», сообщили ПАИ в пресс-службе ПсковГУ.

В основу исследования легли данные цифровых следов по использованию данной образовательной платформы: чтение и обсуждение учебников и учебных курсов, изучение медиаматериалов, прохождение интерактивного оценивания (тесты, задания, экзамены), взаимодействие преподавателей с группами студентов.

Количество активных студентов составило 3 269 (31 % от общего числа), преподавателей – 144 (27 %). В рейтинге указаны наиболее активные представители вуза. Среди преподавателей наибольшую активность показала преподаватель филиала ПсковГУ в Великих Луках Анна Лаппо (658 часов работы на платформе). Среди студентов в рейтинг попали Сергей Арефьев (394 часа работы на платформе), Софья Владимирова (198 часов работы на платформе), Ксения Корнеева (190 часов работы на платформе).

Большой вклад в развитие цифровой активности вносит Светлана Каменская, в чьи обязанности входит координация пользователей на платформе.