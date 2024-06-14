ФК «Луки-Энергия» потерпел шестое поражение в сезоне

10:45, 14 июня 2024, ПАИ

Великолукский футбольный клуб «Луки-Энергия» уступил в гостях столичному «Спартаку-2» со счётом 0:1. Игра прошла в рамках 11-го тура первенства России среди команд Второй лиги дивизиона «Б», сообщили ПАИ в пресс-службе великолукской команды.

Единственный гол под занавес встречи забил вышедший на замену на 82-й минуте игрок красно-белых Максим Офицеров.

После 11 туров великолучане занимают 14-е место, имея в активе две победы, три ничьих и шесть поражений.

Следующий матч «Луки-Энергия» проведёт на домашнем стадионе против «Иркутска», который идёт на 11-м месте в таблице.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».