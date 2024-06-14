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ФК «Луки-Энергия» потерпел шестое поражение в сезоне

Великолукский футбольный клуб «Луки-Энергия» уступил в гостях столичному «Спартаку-2» со счётом 0:1. Игра прошла в рамках 11-го тура первенства России среди команд Второй лиги дивизиона «Б», сообщили ПАИ в пресс-службе великолукской команды.

ФК «Луки-Энергия» потерпел шестое поражение в сезоне. Фото: пресс-служба «Спартака-2»

Единственный гол под занавес встречи забил вышедший на замену на 82-й минуте игрок красно-белых Максим Офицеров.

После 11 туров великолучане занимают 14-е место, имея в активе две победы, три ничьих и шесть поражений.

Следующий матч «Луки-Энергия» проведёт на домашнем стадионе против «Иркутска», который идёт на 11-м месте в таблице.

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