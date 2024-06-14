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Общество

«Почта России» составила полезный чек-лист для отдыхающих вдали от дома

Почта составила чек-лист с полезными советами, которые помогут жителям Псковской области провести отпуск вдали от дома и своего почтового отделения. Об этом ПАИ сообщили в УФПС Псковской области.

В отделениях «Почты России» можно оформить программы страхования имущества, добровольного медицинского страхования, страхования от несчастных случаев. Например, программа «Антиклещ» позволяет получить амбулаторно-поликлиническую помощь, экстренную госпитализацию и реабилитационно-восстановительное лечение в случае заболевания клещевым энцефалитом. Полис гарантирует застрахованному получение медицинской помощи в любой части России на общую сумму от 500 000 до 2 млн рублей. Также полезными для отдыхающих станут страхование от несчастного случая и семейное страхование жизни и здоровья.

Если известно, что отправление придёт во время отпуска, его можно переслать в ближайшее к месту отдыха почтовое отделение. Для этого достаточно заранее написать заявление в своём отделении и указать новый адрес, куда надо пересылать все отправления. Исключение составляют письма с отметками «судебное» и «административное». Они всегда будут приходить по месту прописки.

Можно увеличить сроки хранения отправлений на почте, посылки будут ждать получателя в течение двух месяцев. Для этого предварительно нужно написать заявление в почтовом отделении.

Получить письма и посылки за человека, который находится в отпуске, может другой человек, если на него оформят электронную доверенность. Подключить её можно на сайте или в мобильном приложении почты: достаточно знать только мобильный номер телефона доверенного лица.

Чтобы не везти в багаже сувениры в подарок, их можно отправить адресатам по почте. Это можно сделать даже за счёт получателя. Воспользоваться услугой можно при оформлении заказа на сайте или через мобильное приложение компании. При выборе способа оплаты нужно указать, что платит получатель, и на заключительном этапе оплаты поделиться с ним ссылкой на онлайн-платёж.

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