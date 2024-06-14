Глава Пскова рассказал об условиях установки детских площадок в городских дворах

11:30, 14 июня 2024, ПАИ

Глава Пскова Борис Елкин в своем телеграм-канале рассказал об условиях установки детских площадок в городских дворах.

Если дворовая территория принадлежит дому, то главное – согласие жильцов принять ее в собственность и обслуживать. Это будет стоить около 80 копеек с квадратного метра жилья в месяц, которые будут включены в счет на содержание и ремонт общего имущества, уточнил Борис Елкин.

Для начала надо провести собрание, договориться и подать заявку в администрацию. Образцы необходимых документов есть на сайте города.

Получить консультацию можно в управлении городского хозяйства по телефону 29-15-20 или по адресу Яна Фабрициуса, 6.