Глава Пскова рассказал об условиях установки детских площадок в городских дворах
Глава Пскова Борис Елкин в своем телеграм-канале рассказал об условиях установки детских площадок в городских дворах.
Если дворовая территория принадлежит дому, то главное – согласие жильцов принять ее в собственность и обслуживать. Это будет стоить около 80 копеек с квадратного метра жилья в месяц, которые будут включены в счет на содержание и ремонт общего имущества, уточнил Борис Елкин.
Для начала надо провести собрание, договориться и подать заявку в администрацию. Образцы необходимых документов есть на сайте города.
Получить консультацию можно в управлении городского хозяйства по телефону 29-15-20 или по адресу Яна Фабрициуса, 6.
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