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Евгений Панфёров: Развитие онкопомощи в Псковской области идёт быстро и профессионально

Быстрое и профессиональное развитие онкологической помощи в Псковской области стало возможным благодаря выбору современной стратегии развития медицинской помощи, заявил ПАИ главный врач Псковской областной клинической больницы Евгений Панфёров.

Фото: ПАИ

«Развитие службы онкологической помощи идёт быстро и очень профессионально. Это стало возможным благодаря выбору современной модели стратегии развития медицинской помощи комитетом по здравоохранению Псковской области и руководством учреждения», – сказал главврач Псковской областной больницы.

В течение последних нескольких лет проводится работа по укомплектованию штата Псковского онкологического диспансера высокопрофессиональными кадрами, уточнил он.

«По поддержке федерального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» стало возможным работать профессионалам на профессиональном оборудовании, отвечающем требованиям современного лечения. Кроме того, активно развиваются центры амбулаторной онкологической помощи, целью которых является предупреждение и раннее выявление онкологических заболеваний на стадиях, при которых медицинская помощь является эффективной», – отметил Евгений Панфёров.

Ранее сообщалось, что Псковская область занимает второе место в Северо-Западном федеральном округе по выявлению онкозаболеваний на ранних стадиях.

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