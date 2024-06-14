Медработников чествуют в Псковской области

11:42, 14 июня 2024, ПАИ

Чествование медицинских работников проходит в Псковской области в преддверии профессионального праздника – Дня медицинского работника, сообщили ПАИ в региональном комитете по здравоохранению.

Медработников награждают благодарностями и грамотами комитета по здравоохранению Псковской области.

Напомним, что День медицинского работника отмечается в третье воскресенье июня, в этом году праздник приходится на 16 июня.