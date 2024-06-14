Медработников чествуют в Псковской области
Чествование медицинских работников проходит в Псковской области в преддверии профессионального праздника – Дня медицинского работника, сообщили ПАИ в региональном комитете по здравоохранению.
Медработников награждают благодарностями и грамотами комитета по здравоохранению Псковской области.
Напомним, что День медицинского работника отмечается в третье воскресенье июня, в этом году праздник приходится на 16 июня.
Открылся приём заявок на шестую смену всероссийского форума «Истоки» для семей с детьми
Избили и оставили умирать: пострадавшего от живодёров пса в Псковской области спасла 12-летняя девочка
Склонность псковичей к алкоголизму обсудят в эфире программы «Анамнез» на «Серебряном дожде»
Евгений Панфёров: Развитие онкопомощи в Псковской области идёт быстро и профессионально